Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 15.4. bis 21.4.2024

Als Sternzeichen Löwe solltest Du mit dem Rat der Sterne in die neue Horoskop Woche starten. Das aktuelle Wochenhoroskop für Löwe vom 15.4. bis 21.4.2024 gibt Dir Auskunft darüber, ob sich ein heißer Flirt am Liebeshimmel anbahnt, wie es um Deine Gesundheit steht und ob Du beruflich voll durchstarten kannst.

Liebe und Partnerschaft

Nimm allen Mut zusammen und zeige endlich Deine Gefühle. Im Eifer des Gefechts machst Du unüberlegt eine verletzende Aussage. Auf den richtigen Partner wirkst Du wie ein Magnet. Tolle Ausstrahlung, da geht dem anderen Geschlecht das Herz auf.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment. Räume einmal richtig bei Dir auf. Mache Urlaubspläne, nutze Deinen Schwung und setzen Sie Dinge in die Tat um. Fettarm essen oder mehr Bewegung, sonst droht der berühmte Hüftring. Es ist nicht so ganz einfach, sich auf Dauer so richtig fit zu halten.

Beruf und Finanzen

Alle Türen stehen Dir jetzt offen. Du darfst Dir aussuchen, was Dir am meisten zusagt. Greife zu, solange das Angebot gültig ist. Deine Ideen sind umwerfend und lassen sich problemlos in die Tat umsetzen. Man weckt Deinen Ehrgeiz, beruflich und privat neue Wege einzuschlagen. Es wird nicht ausbleiben, dass Du dafür viel leisten musst. Du hast Dich viel zu sehr auf einen Punkt fixiert. Dadurch verlierst Du den globalen Überblick und es entgehen Dir einige Chancen.