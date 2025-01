Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 6.1. bis 12.1.2025

Dem Sternzeichen Löwe werden Charaktereigenschaften wie Mut und Führungsstärke zugeschrieben. In welchem Lebensbereich diese Kompetenzen in der aktuellen Horoskop-Woche besonders gefordert sind, verraten Dir die Sterne. Lies das gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 6.1. bis 12.1.2025, um herauszufinden, was Du in Liebe, Beruf und Gesundheit beachten solltest.