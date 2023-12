Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 1.1. bis 7.1.2024

Liebe und Partnerschaft

Du bist erotisch sehr aufgekratzt und lässt Dich nur zu gerne locken. Eine unerwartete Begegnung bringt Unruhe, aber auch viel frischen Wind. Du glaubst zwar zu wissen, was Dein Schatz möchte, sicher bist Du aber nicht. Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich nicht überschätzen. Auch bei Dir sind Erholungspausen nötig, sonst fühlst Du Dich ganz schnell ausgelaugt. Schone Deine Gelenke durch Gewichtsreduzierung. Es wäre von Vorteil, wenn Du die Akkus Deines Nervenkostüms aufladen würdest. Dein Immunsystem ist etwas schwach, gehe mehr an die frische Luft!

Beruf und Finanzen

Du sprühst seit einiger Zeit geradezu vor Optimismus und Tatendrang und kannst es kaum erwarten, ein vielversprechendes Projekt in Angriff zu nehmen. Du solltest Dich besser nicht immer so unter Strom setzen lassen. Bleibe bei Deinen Aussagen und warte gelassen ab, was sich daraus ergibt. All Deine Flexibilität ist gefordert, um den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Setze Dein Fingerspitzengefühl ein und wage etwas. Wenn Du lange überlegst, können Dir andere zuvor kommen.