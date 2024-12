Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 30.12.2024 bis 5.1.2025

Wie beginnt Dein Jahr 2025? Das Wochenhoroskop für Löwe vom 30.12.2024 bis 5.1.2025 verrät Dir alles Wichtige rund um Deine astrologische Woche. Was erwartet Dich in den Bereichen Liebe, Partnerschaft, Gesundheit, Fitness, Beruf und Finanzen? Der Sternenhimmel hält in der nächsten Horoskop -Woche einiges für Dich bereit.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz ist unzufrieden mit Dir, weil Du kaum Zeit hast. Plane endlich einmal wieder ein romantisches Abendessen. Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft, und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Dein Charme sprüht. Für alle, die sich auf Flirtkurs befinden: Bleibe aktiv dabei und ziehe alle Register – Du erzielst einen Volltreffer. Dein Herzensmensch ist gestresst und hat wenig Sinn für Zweisamkeit. Lasse ihn oder sie einfach gehen. Er bzw. sie wird schon bald wieder von ganz allein auf Dich zukommen.

Gesundheit und Fitness

Mal auf, mal ab – überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Du fühlst Dich schlapp und kraftlos; gehe der Sache auf den Grund. Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Jetzt geht es rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's – es kommen auch wieder andere Zeiten!

Beruf und Finanzen

Keine Zeit für Karrierewunder, aber für kleine Fortschritte. Jemand am Arbeitsplatz hat es auf Dich abgesehen und sägt an Deinem Stuhl. Stolpersteine werden Dir immer wieder in den Weg gelegt. Sei flexibel und plane so wenig wie möglich. Dein Job ist Dir sicher. Die Atmosphäre ändert sich gerade. Es bahnen sich neue berufliche Kontakte an, die Dich weiterbringen werden.