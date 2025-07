Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 21.7. bis 27.7.2025

Einige Herausforderungen in der Liebe und Gesundheit sowie im Beruf erwarten Löwe-Mann und Löwe-Frau in der nächsten Horoskop -Woche. Bereite Dich vor und nutze die kosmischen Ratschläge aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 21.7. bis 27.7.2025, um das Beste aus der Woche zu machen.

Liebe und Partnerschaft

Wenn nicht stärkere Einflüsse dagegen sprechen, erlebst Du eine Phase der erotischen Expansion. Du erhältst eine neue Sinnhaftigkeit. Wenn Du in Dich hinein spürst, dann entdeckst Du einen großen Schatz. Es ist das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist. Du kannst zurzeit Deine Gefühle sehr gut herüberbringen. Falle jetzt nicht auf jedes schöne Gesicht herein, das ein Abenteuer zu versprechen scheint. Schaue hinter die Fassade.

Gesundheit und Fitness

Erschaffe Dir jetzt ein inneres Leitbild, das Dir bei Deinen Bemühungen um Kraft und Gesundheit helfen kann. Setze auf Disziplin! Wenn Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten. Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Du fühlst Dich schwach. Nimm morgens Wechselbäder, das bringt Dich in Schwung. Mit etwas mehr Geduld schonst Du Deine Kräfte.

Beruf und Finanzen

Du hast ein besonderes Feeling und verstehst es, Kontakte beruflich zu nutzen. Neue Erkenntnisse hast Du mehr als genug gewonnen. Du bist aber nur dann von großer Bedeutung, wenn Du auch zu Taten führst. Es kommt darauf an, persönliche Interessen zugunsten einer übergeordneten Aufgabe zurückzustellen. Zeige, was in Dir steckt. Du gibst wohl niemals auf? Das macht Dich nicht immer beliebt!