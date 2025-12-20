Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Ein dünnes Fell kann Löwe-Frau und Löwe-Mann in Liebe, Gesundheit und Beruf in der nächsten Horoskop -Woche zum Verhängnis werden. Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 22.12. bis 28.12.2025 enthält Vorschläge der Sternenkundler, wie Du mit der jeweiligen Lebenssituation umgehen kannst.

Liebe und Partnerschaft



Deine Scheu, der nackten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, lässt Deine Fantasie wachsen und macht Dich sehr hellhörig. Warum fragst Du Deinen Partner oder Deine Partnerin, wie viel Du wert bist? Du solltest es spüren. Mache Deinem Schatz klar, dass Du nicht so bist, wie er Dich sieht. Du verfügst über klare, starke und positive Gefühle, die manchmal fast über­schäumen wollen. Das gibt auch anderen Menschen innere Sicherheit.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht vor Überanstrengung. Versuche unbedingt, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist momentan keinen großen Belastungen gewachsen. Mache jetzt nicht zu viel und gönne Dir zwischendurch viel Ruhe. Richtig lospowern kannst Du später. Deine Gesundheit würde sonst unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden.

Beruf und Finanzen

Du leistest wirklich brillante Arbeit und setzt clevere Schachzüge. Beruflich wird sich einiges ergeben, achte auf Angebote oder subtile Hinweise. Super: Du bekommst genau das Quäntchen Glück, das Du für den Erfolg brauchst. Lege Dich ins Zeug, denn es ist noch jemand mit im Rennen.