Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Das Schicksal legt Löwe in der nächsten Horoskop -Woche ein paar Steine in den Lebensweg. Nutze diese Hürden, um die nächste Stufe im Beruf zu erreichen. Weitere astrologische Ratschläge zu jedem Lebensbereich bekommst Du im Wochenhoroskop für Löwe vom 9.2. bis 15.2.2026.

Liebe und Partnerschaft



Du bist offen für Überraschungen und aufregende Kontakte. Genieße die Zeit und mache ganz einfach das, was Dein Herz begehrt. Wenn Du jetzt nicht die Kurve bekommst, zeigt der Partner oder die Partnerin die rote Karte. Nur weil Du mit Dir selbst nicht klarkommst, solltest Du Deinen Herzensmensch nicht leiden lassen. Nutze Deine Ausgeglichenheit für eine offene Aussprache, bleibe bei der Wahrheit und beschönige nichts - es kann nur besser werden.

Gesundheit und Fitness

Versuche jetzt unter allen Umständen, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist im Moment keinen großen Belastungen gewachsen. Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen. Du musst Deine Nieren besser warmhalten! Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich nicht unterkriegen und gehe Deinen Weg. Es entwickelt sich alles sehr positiv und Du kannst wirklich richtig genießen. Obwohl Du Dich engagiert einsetzt, bekommst Du zu wenig Anerkennung. Kleine Rückschläge sind möglich, lasse Dich nicht entmutigen. Ein wertvoller Tipp bringt Dich weiter, schätze das.