Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 16.2. bis 22.2.2026 weiß: Für mehr Harmonie in Liebesdingen lohnt sich in der nächsten Horoskop -Woche ein offenes Wort. Freiheit ist in der Liebe genauso wichtig wie Zusammenhalt, manchmal ist die Zeit einfach reif für Veränderungen. Ob es im Beruf angebracht ist, neue Wege einzuschlagen, verraten die Tipps der Sternenkundler.

Liebe und Partnerschaft



Andere Menschen sind für Dich unheimlich wichtig. Du solltest dabei aber nicht Deinen Schatz vergessen. Kooperation und Rücksichtnahme sind gefragt. Du bist verliebt und Deine Gedanken kreisen nur um diese eine Person. Du bist Dir Deines Partners oder Deiner Partnerin nicht ganz sicher, das erhöht den Reiz. Gehe ehrlich mit Dir selbst um, lasse Deine Gefühle zu und betrachte sie möglichst von einem neutralen Standpunkt aus.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform. Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten. Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel!

Beruf und Finanzen

Starte einen Höhenflug. Die Chancen auf mehr Macht und Einfluss im gesellschaftlichen wie politischen Leben stehen günstig. Trotz Freizeit hast Du den Kopf schon wieder voller neuer Pläne. Die Durchsetzung Deiner beruflichen Vorstellungen wird wesentlich davon abhängen, ob Du Deine Ideen mit Entschiedenheit vertrittst. Dein Verstand ist unruhig. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Geduld und Verständnis sind erforderlich.