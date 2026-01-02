Liebeshoroskop Löwe 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Löwe-Liebeshoroskop 2026 ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Löwe? Antworten im Partnerhoroskop ⭐ für Mann✓ & Frau✓ Jetzt auf TAG24!

Löwen (23. Juli bis 23. August) sind leidenschaftlich, selbstbewusst und lieben es, das Leben in vollen Zügen zu genießen. 2026 verspricht ein Jahr voller aufregender Liebesabenteuer, spannender Flirts und erfüllender Partnerschaften. In Deinem kostenlosen Liebeshoroskop erfährst Du, welche Sternzeichenpaare besonders gut zu Dir passen und wo sich echtes Liebesglück entdecken lässt. Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.

Dein kostenloses Löwe-Liebeshoroskop 2026: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Midjourney/TAG24

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Löwe?

Welche Sternzeichen passen perfekt zum Löwen, und bei welchen Partnerschaften ist etwas Vorsicht geboten? Das kostenlose Liebeshoroskop 2026 liefert spannende Einblicke! Löwe-Frauen und Löwe-Männer können sich auf viel Liebesglück, aufregende Flirts und intensive Liebesabenteuer freuen – doch nicht jedes Astropaar ist für eine harmonische Partnerschaft gemacht. Löwe passt am besten zu: Widder

Waage

Schütze Entdecke in Deinem Horoskop, wie sich Deine Partnerschaft im Jahr 2026 entwickeln könnte und welche Sterne Dir in der Liebe besonders günstig gesinnt sind. Dein Partnerhoroskop liefert Dir hilfreiche Einblicke und wertvolle Hinweise für harmonische Beziehungen.

Wer passt am besten zur Löwe-Frau?

Die Löwe-Frau kann im Jahr 2026 großes Glück bei der Partnersuche haben, doch vor einigen Sternzeichen sollte sie lieber die Finger lassen. Mit welchen sie jedoch am besten auskommt, verrät das Partnerhoroskop. Löwe und Widder Zwei starke Persönlichkeiten tasten sich erst vorsichtig ab, um sich dann mit Leidenschaft und Feuer zu begegnen. Löwe und Stier Er genießt ihr Spiel und lässt sich auf ihre Avancen ein, bleibt dabei aber stets mit einem amüsierten Blick auf Distanz. Löwe und Zwillinge Ihrem Charme verfällt er. Gemeinsam genießen sie das Rampenlicht, denn mit ihr an seiner Seite kann er überall glänzen. Löwe und Krebs Ihre herrische Art und seine romantische Seite ergänzen sich – solange sie seine Launen nicht zu sehr stören. Löwe und Löwe Sie lieben Glanz, gemeinsame Abenteuer und große Auftritte. Doch manchmal kracht es – denn keiner gibt freiwillig nach. Löwe und Jungfrau Seine Intelligenz bewundert sie, solange er ihr nicht die Show stiehlt. Für große Gefühle fehlt es oft an ausreichend Magie. Löwe und Waage Beide sonnen sich im Glanz des anderen und sorgen dafür, dass keiner zu kurz kommt. Die Harmonie stimmt. Löwe und Skorpion Hier knistert es gewaltig. Erotik liegt in der Luft. Die Intensität verlangt Fingerspitzengefühl und gegenseitigen Respekt. Löwe und Schütze Zusammen stürzen sie sich ins Leben. Ob Reisen, Spaß oder mal ein überzogener Auftritt – jeder Tag wird zum Abenteuer. Löwe und Steinbock Seine Zurückhaltung reizt sie: Sie möchte hinter die Fassade blicken, aber seinen erhobenen Zeigefinger toleriert sie ungern. Löwe und Wassermann Er ist fasziniert von ihrer Energie und lässt sich gern verführen. Doch sobald es verbindlich wird, sucht er lieber die Freiheit. Löwe und Fische Sein geheimnisvoller, schwer zu fassender Charakter weckt in ihr die Lust am Erobern – doch es bleibt bei einer Affäre.

Liebe, Spaß und Abenteuer – was Löwe im Jahr 2026 erwartet, verrät das Liebeshoroskop. © unsplash/Azrul Aziz

Wer passt am besten zum Löwe-Mann?

Für den Löwe-Mann wird 2026 ein besonders aufregendes Jahr. Im Liebeshoroskop erfährt er, zwischen welchen Sternzeichen besonders die Funken fliegen. Löwe und Widder Hier funkt es gewaltig: Zwei Feuerzeichen, die sofort füreinander entflammen. Gemeinsam brennen sie leidenschaftlich. Löwe und Stier Sie mag die Stärke, doch sobald er auftrumpft, verliert sie die Geduld. Ihr Freiheitsdrang kollidiert mit seinem Machtgehabe. Löwe und Zwillinge Ein inspirierendes Duo. Sie beeindrucken mit Witz und Ausstrahlung und bringen das Publikum zum Staunen. Löwe und Krebs Sie umsorgt und verwöhnt ihn gern und das genießt er. Doch sobald es ihm zu eng wird, sehnt er sich nach Unabhängigkeit. Löwe und Löwe Beide wollen im Rampenlicht stehen und geben gern den Ton an. Der Konkurrenzkampf kann irgendwann die Nerven rauben. Löwe und Jungfrau Mit ihrem Sinn für Details sieht sie jedes Missgeschick – und macht kein Geheimnis daraus. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Löwe und Waage Ihre sanfte Art wirkt beruhigend auf ihn. Als glamouröses Paar präsentieren sie sich gemeinsam – stilvoll und angesehen. Löwe und Skorpion Macht und Leidenschaft prallen aufeinander. Beide genießen die intensive Verbindung, aber es könnte zu heiß werden. Löwe und Schütze Er liebt es, bewundert zu werden und sie braucht Freiheit für ihre Meinung – das Gleichgewicht muss stimmen. Löwe und Steinbock Im Vergleich zu ihrem eher ernsten Naturell erscheint ihm sein eigenes Leben viel leichter und verspielter. Löwe und Wassermann Ein starkes Team – beide sind ebenbürtig, aber verfolgen eigene Träume. Freundschaft und Respekt stehen im Mittelpunkt. Löwe und Fische Sie weckt seinen Beschützerinstinkt und verzaubert mit Sensibilität. Für schöne Stunden reicht es, dann wird es ihm zu viel.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Löwe?

Zwischen Löwe und Löwe kann es gut gehen - muss es aber nicht. Wenn beide ihren Standpunkt vertreten wollen und nicht einknicken, kann ein wilder Machtkampf ausbrechen, bei dem so richtig die Fetzen fliegen können. Auch zwischen Löwe und Fische kann es zu Konflikten kommen. Zwar weckt die scheinbare Sensibilität der Fisch-Geborenen den Beschützerinstinkt des Löwen, doch das kann ihm schnell zu langweilig werden. Er braucht einen Partner, der ihm auch einmal die Stirn bieten kann, wenn es brenzlig wird.