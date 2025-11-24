Wochenhoroskop Löwe: So wird die aktuelle Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Die Mondenergien scheinen Dich in der aktuelle n Horoskop -Woche zu beflügeln, gleichzeitig solltest Du in Zukunft Dein Schicksal nicht zu sehr herausfordern. Finde einen guten Mittelweg. Weitere Lebensratschläge erhältst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 24.11. bis 30.11.2025 .

Liebe und Partnerschaft

Dank Venus läuft in der Liebe alles bestens. Deine Leidenschaften sind geweckt. Du fühlst Dich unternehmungslustig und energisch. Gehe aus Dir heraus und bleibe in der Liebe aktiv. Du registrierst jeden Blick, was sich daraus ergeben kann, wird Dir gefallen. Jetzt kommt es zu Überraschungen, ungewöhnlichen künstlerischen Genüssen oder extravaganten Liebesbeziehungen. Es knistert so richtig.

Gesundheit und Fitness

Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst. Du verfügst nicht über volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit nahestehenden Menschen. Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit. Ran an die Speckrollen, befreie Deinen Körper von störendem Ballast.

Beruf und Finanzen

Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und von niemandem vereinnahmen lassen. Der frühe Vogel fängt den Wurm, beherzige das! Es ist eine richtig gute Zeit, dauerhafte Entschlüsse zu fassen und Pläne zu schmieden. Projekte gehst Du mit viel Optimismus und Kreativität an. Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie und stehst Deinen Mann oder Deine Frau. Nun zeigst Du so richtig, was an Dynamik in Dir steckt.