Wochenhoroskop Löwe: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Stelle Dich Deinem Schicksal, dann kann Dich nichts mehr aufhalten. Die Sterne fordern Dich dazu auf, in der neuen Horoskop -Woche allen Mut zu sammeln und eigene Gefühle sowie Ideen in jedem Lebensbereich zu offenbaren. Finde mit dem Wochenhoroskop für Löwe vom 1.12. bis 7.12.2025 Deine wahre Energie.

Liebe und Partnerschaft

Es ist die Zeit der Entscheidung für die Liebe. Sage Ja und zögere nicht mehr. Schon kurz darauf wird eine große Last abfallen. Du wirst umschwärmt und erwartest, dass man auf Dich zukommt. Probleme, die schon seit längerem im Verborgenen schlummern, können jetzt aufbrechen. Tue Dir selbst etwas Gutes und warte ab. Selbstkritik sollte jetzt auf keinen Fall fehlen, denn auch Du hast nicht nur Schokoladenseiten. Nur die Wahrheit wird Dich weiterbringen.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst etwas saft- und kraftlos, schwimme oder walke dagegen an. Auch wenn es regnet, gehe nach draußen, da tankst Du am intensivsten Kraft und kannst Dich am besten erholen. Mehr Spaß und Dynamik und ein großer Grund zum Freuen stehen für Dich auf dem Programm. Nutze diese Zeit und tue endlich etwas für Dich. Du solltest Dich vor Energieräubern schützen.

Beruf und Finanzen

Konzentriere Dich nur auf eine Sache, dann gelingt sie auch. Bringe mehr Lebensfreude und Perspektiven in Dein berufliches Rahmenprogramm. Jetzt musst Du etwas mehr tun und Dich einbringen, wenn Du Erfolg haben willst. Die Zeit der langsamen und bedächtigen Schritte ist vorbei. Mache Deinem Herzblatt jetzt keine Schwierigkeiten, wenn es sich ab und zu etwas allein vornimmt. Du hast doch genug Freunde.