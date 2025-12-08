Wochenhoroskop Löwe: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Bist Du neugierig, ob diese Horoskop -Woche laut der Astrologie vielversprechend für Dein Sternzeichen sein wird? Welches Schicksal Dich in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit erwartet, kannst Du dem Wochenhoroskop für Löwe vom 8.12. bis 14.12.2025 entnehmen.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du heute Deinen Partner oder Deine Partnerin an ein uneingelöstes Versprechen erinnerst, gibst Du besser zu, es vergessen zu haben. Ausreden sind zwecklos. Du hast viel Mitgefühl und bist ein aufmerksamer Zuhörer. Komplimente und Flirts machen Dich heiter und beschwingt. Geduld ist jetzt gefragt, Ausdauer und etwas Voraussicht. Um Deine eigenen Interessen zu stärken, solltest Du mit Klugheit handeln.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich stark und jeder Situation gewachsen. Deine Leistungskurve steigt, werde nicht übermütig. Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist mehr als stabil. Baue darauf auf und nutze diese günstige Phase. Wenn Du Deinen Körper weiterhin mit Füßen trittst, wird er sich rächen.

Beruf und Finanzen

Kraftvoll trotz Du allen Widerständen. Du erkennst Deinen Erfolg und bist überwältigt von Deinen Handlungen. Jetzt bist Du am Ziel der Wünsche. Du hast einen ausgesprochen guten Spürsinn für Geschäfte. Handle aber nicht voreilig, sondern warte ab, es lohnt sich. Dein Verstand ist unruhig. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Geduld und Verständnis sind erforderlich. Erledige alles alleine, dann musst Du den Erfolg auch nicht teilen.