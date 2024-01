Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 15.1. - 21.1.2024

Voll mit kosmischer Energie geladen, erscheint Dir keine Richtungsentscheidung oder kein Ziel in der neuen Horoskop Woche unmöglich. Nutze die positiven Energien, um Dein Leben positiv zu gestalten, und lasse Dich nicht vom Strudel des Alltags demotivieren. Laut dem aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 15.1. bis 21.1.2024 ist es besonders in der Liebe und im Beruf wichtig, dass Du voll und ganz auf Deine innere Stimme hörst.

Werden sich Deine Erwartungen in Zukunft erfüllen? Die Sterne wissen, was auf Schütze zukommt:

Liebe und Partnerschaft

Du solltest langsam einen Schongang einlegen. Extrawünsche dürfen nicht immer auf Deine Kosten erfüllt werden. Mache das deutlich klar. Du imponierst beim Partner oder bei der Partnerin nicht, wenn Du immer nur gefühlsmäßig reagierst. Du tapst in Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Streite daher nicht, schiebe Konflikte auf.

Gesundheit und Fitness

Kräftig und vital - was willst Du noch mehr? So lässt es sich gut leben. In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag, dennoch könnten Deine Akkus etwas Energie vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut.

Beruf und Finanzen

Volle Konzentration bringt geniale Ergebnisse im Job. Was Du jetzt anpackst, insbesondere Tätigkeiten, die geistige Aktivität verlangen, hat große Aussicht auf Erfolg. Löse die Dinge sachlich! Deine berufliche Laufbahn steht unter dem Einfluss von Machtrangeleien. Das hast Du doch gar nicht nötig, distanziere Dich! Du bist nicht unschuldig an der angespannten Arbeitsplatzsituation.