Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 18.12. bis 24.12.2023

Beschert Venus Deinem Sternzeichen in der neuen Horoskop Woche unbeschwerte Stunden? Schnappe Dir das aktuelle Wochenhoroskop für Schütze vom 18.12. bis 24.12.2023 und erfahre, welche Hürden in Gesundheit und Beruf in den kommenden Tagen auf Dich zukommen.