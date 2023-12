Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 4.12. bis 10.12.2023

Nicht jedes Ereignis in Liebe, Beruf und Freizeit ist vom Schicksal für die neue Horoskop Woche fest vorherbestimmt. Laut dem aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 4.12. bis 10.12.2023 kannst Du mit einer klaren Richtungsentscheidung und offenen Gesprächen selbst über Deine Zukunft bestimmen.

Liebe und Partnerschaft

Du kannst eine freudige Überraschung erleben, lasse es zu! Du genießt jetzt das Interesse, koste es richtig aus. Du hast das Gefühl, mit der Welt zu verschmelzen. Gleichzeitig spürst Du aber auch, dass sehr vieles noch im Unklaren liegt. Schaffe Ordnung! Singles sind die absoluten Glücks-Kinder. Du wirst in der nächsten Zeit einen wahren Siegeszug antreten. Das riecht nach Eroberung!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten. Bleibe relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen. Wenn Du so weitermachst, hast Du gesundheitlich schlechte Karten. Du solltest, wenigstens vorübergehend, Hektik und Stress etwas verringern.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen! Du hast ein gutes Gespür für Trends, mit Deinen Vorschlägen liegst Du weit vorne. Du bist schlagfertig und wach. Die Kommunikation ist gut, Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Begegne dem Alltag gelassen. Immer selbstbewusster traust Du Dir viel mehr zu. Ein Jobangebot erwartet Dich, in dem Du Dich und Deine Ideen selbst verwirklichen kannst.