Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 1.1. bis 7.1.2024

In ihrer aktuellen Lebenssituation müssen Frau und Mann im Sternzeichen Schütze erkennen, dass der eigene Entwurf vom Leben nicht unbedingt mit dem Schicksal übereinstimmt. Doch wie es im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 1.1. bis 7.1.2024 heißt, lassen Dich die kosmischen Aufgaben der nächsten Horoskop - Woche persönlich wachsen.

Liebe und Partnerschaft

Kleine Gesten zwischendurch, vielmehr Zeit für die Liebe hast Du nicht. Vielleicht bist Du besonders eifersüchtig und schränkst die Freiheit anderer ein. Für Dich ergibt sich jetzt in einer Liebesangelegenheit eine überraschende Entwicklung, auf die Du nur allzu gerne eingehst. Freue Dich darauf! Das ewige Auf und Ab in Deinem Liebesleben ist endlich überstanden.

Gesundheit und Fitness

Du bist nervlich zu überdreht, das wirkt sich nicht gerade wohltuend aus. Halte Dich einfach etwas zurück und tanke auf. Jeder wird es verstehen, dass man nicht rund um die Uhr arbeiten kann. Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Gönne Dir nach Feierabend die wohlverdiente Erholung.

Beruf und Finanzen

Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten. Deine Intuition ist jetzt wach und Ideen fliegen Dir zu. Baue Vorurteile ab! Du nutzt Deine Chancen, kannst schöne Erfolge einheimsen. Pläne und Vorhaben werden sehr konsequent und erfolgsorientiert durchgeführt. Das Schöne dabei ist, Du verlierst nie das Lächeln auf den Lippen. Du hast ein Gespür für den Zeitgeist und weißt deshalb genau, was angesagt ist. Das ist wertvoll für alle, die sich in der Modebranche bewegen.