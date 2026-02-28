Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Benötigst Du in der nächsten Horoskop -Woche Hilfe, um die richtigen Lebensentscheidungen treffen zu können? Dann wage Dich auf den Pfad der Sterne und erfahre, was es zu Liebe, Geld und Beruf diese Woche zu sagen gibt: Das Wochenhoroskop für Schütze vom 2.3. bis 8.3.2026 kennt die Antwort.

Liebe und Partnerschaft

Bleibe gelassen, wenn die Liebe noch nicht den ganz großen Durchbruch erreicht. Wenn Dir die alte Liebe nicht aus dem Kopf geht, dann nimm doch Kontakt auf! Du mobilisierst mal wieder enorme Kraftreserven. Hoffentlich lohnt es sich diesmal, dass Du Dich wieder so verausgabst. Du handelst zu impulsiv! Du kannst zurzeit Deine Gefühle sehr gut hinüberbringen.

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt zu gefühlvoll, sensibel und vielleicht auch gesundheitlich anfällig. Gehe daher lieber auf Rückzug und riskiere nichts. Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig. Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg – damit erreichst Du mehr. Du benötigst mehr Auszeiten, als Dir tatsächlich lieb ist.

Beruf und Finanzen

Stolpersteine werden Dir immer wieder in den Weg gelegt. Sei flexibel und plane so wenig wie möglich. Dein Job ist Dir sicher. Du bist besonders fit und kannst bei jeder Tätigkeit kräftig anpacken. Es besteht die Gefahr, dass Du andere Menschen unbedacht niederwalzt. Suche Möglichkeiten zu einem fairen Wettbewerb. Keine Panik, wenn Termine platzen oder immer wieder etwas dazwischenkommt. Es ändert sich nichts, wenn Du jetzt auch noch nervös wirst.