Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Wochenhoroskop Schütze vom 16.2. bis 22.2.2026 | Horoskop der KW 8: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Ist diese Woche eine gute Zeit für einen Neuanfang oder gilt es, erst mal Altlasten über Bord zu werfen? Die nächste Horoskop-Woche kennt die Antwort. Was die Sterne in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf für Dein Schicksal bereithalten, weiß das gratis Wochenhoroskop für Schütze vom 16.2. bis 22.2.2026.

Dein Wochenhoroskop für Schütze vom 16.2. bis 22.2.2026.
Dein Wochenhoroskop für Schütze vom 16.2. bis 22.2.2026.  © 123rf.com/lux100

Weitere Horoskop-Tipps finden Schütze-Geborene hier:

Bildquelle: Midjourney/TAG24
Wochenhoroskop Schütze: 23.11. bis 21.12.

Liebe und Partnerschaft

Turbulente Ereignisse bringen neuen Schwung in Deine Partnerschaft. Wenn Du meinst, Du durchschaust Deinen Schatz, bist Du auf dem Holzweg. Plane jetzt nicht zu detailliert. Besser ist es, etwas auf die Bremse zu treten. Morgen ist alles schon wieder Schnee von gestern. Eine Begegnung bereitet Herzklopfen. Achte auf die Gegensignale.

Gesundheit und Fitness

Gehe in die Natur, walke Deine negativen und trüben Gedanken weg. Du möchtest Dich gesundheitlich besser orientieren und Dich auf möglichst angenehme Weise erholen. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, setze es um! Gesundheitliche Störungen verlieren sich. Deine Kräfte kehren zurück und Du fühlst Dich wieder voll Energie und Stärke. Nichts übertreiben! Schütze Dich vor Energievampiren.

Beruf und Finanzen

Dein Team schätzt Deine Fähigkeiten und arbeitet gerne mit Dir zusammen. Mit der richtigen Mischung aus Power und Charme verbuchst Du den Erfolg für Dich. Wenn Du Fragen hast, sprich mit einem Kollegen, der damit vertraut ist. Blitzgescheit, wendig und schnell strebst Du neue Ziele an.

Titelfoto: 123rf.com/lux100

