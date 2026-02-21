Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Ob Deine Gefühle gerade verrückt spielen, weil Amor Dich geküsst hat, oder Du unglücklicher Single bist, die Sterne wissen Rat in der nächsten Horoskop -Woche. Auch Deine Berufschancen und Deine Gesundheit werden von den Himmelskörpern beleuchtet. Was sie zu sagen haben, findest Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 23.2. bis 1.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Singles haben eine aufregende Begegnung, aus der sich mehr entwickeln kann. Halte im Gespräch eine klare Linie ein! Du kannst alles zum Ausdruck bringen, musst aber darauf achten, Dich im Ton nicht zu vergreifen. Singles brauchen eine Flirtpause, um ihre Gefühle zu sortieren und sich zu regenerieren. Der viele Partystress macht müde. Alles, was Du bisher mit Erfolg verdrängt hast, will jetzt nach außen. Machtkämpfe und Eifersuchtsdramen können die Folge sein.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du gesundheitlich Deinen Körper weiterhin vernachlässigst, sind die Folgen unangenehm. Du fühlst Dich zwar nicht gut, aber direkt krank bist Du auch nicht. Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung. Tue etwas für Dich und halte Deinen Körper in Balance.

Beruf und Finanzen

Bleibe flexibel und vertraue dem einen oder anderen Glücksplaneten. Du entwickelst Dich auf jeden Fall in eine positive Richtung. Du legst beruflich ein hohes Tempo vor. Nicht jeder hat Lust, sich danach zu richten. Das Arbeitsklima ist prächtig und der Job macht so richtig Spaß. Du wirst in jeder Situation die richtigen Worte finden, um Dich richtig darzustellen.