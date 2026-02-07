Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Die Sternenkonstellation und Planetenbewegungen bringen in der nächsten Horoskop -Woche Veränderungen in das Leben von Schütze. Nutze diesen kosmischen Wandel, um Deine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Das Wochenhoroskop für Schütze vom 9.2. bis 15.2.2026 hilft Dir, Dich in der neuen Lebenssituation zurechtzufinden.

Eine klare Richtungsentscheidung ist wichtig für den Erfolg von Schütze-Frau und Schütze-Mann. Informiere Dich zu Deinen Möglichkeiten unter:

Liebe und Partnerschaft



Du träumst von heißen Liebesspielen und willst sie in die Tat umsetzen. Deine Liebesidylle kann gestört werden, wenn plötzlich jemand anderes Dein Blut in Wallung bringt. Triff keine Entscheidung. Gerade die leisen Momente können jetzt in der Partnerschaft sehr intensiv werden. Du kannst wieder klare Gedanken fassen und Dich verständlich machen.

Gesundheit und Fitness

Ein Vitalitätsschub trifft Dich mit voller Kraft! Erst neue Energie sammeln, dann kannst Du wieder aktiv werden. Du sehnst Dich stark nach Harmonie, mache etwas dafür! Es geht Dir zurzeit einfach blendend.

Beruf und Finanzen

Gib Dich nicht mit halben Sachen zufrieden. Obwohl Du schon viel leistest, wirst Du feststellen, dass noch viel mehr in Dir steckt. Was Dir zufällt, musst Du auch für schlechte Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Du durchlebst eine Zeit der Förderung. Habe Mut, etwas mehr aus Deinem Wissen zu machen. Wenn Du für jemanden da bist, der Hilfe braucht, gewinnst Du einen Verbündeten.