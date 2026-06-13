Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

Schwebst Du laut der nächsten Horoskop -Woche auf Wolke sieben oder herrscht schlechte Stimmung in Deinem Liebesleben? Finde im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 15.6. bis 21.6.2026 heraus, was Dir die Sterne zu Liebe, Gesundheit und Beruf mitteilen möchten.

Die Zukunft ist nicht zwangsläufig ein Schuss ins Blaue. Lies in den Voraussagen für Schütze nach, was Dich erwartet:

Liebe und Partnerschaft

Jetzt sind Zielstrebigkeit und Konsequenz gefragt. Halte Deine Versprechen ein und verliere Dich nicht in unrealistischen Träumen. Dein Schatz hat momentan andere Bedürfnisse als Du, ständiges Nachbohren hilft da nicht weiter. Ein frecher Flirt könnte schnell nach hinten losgehen, also sei nicht zu übermütig. Wenn Dir die berühmten Schmetterlinge im Bauch fehlen, ist es vielleicht einfach nicht der richtige Mensch.

Gesundheit und Fitness

Du spürst eine innere Unruhe, ein Spaziergang würde Dir guttun. Mit einigen kleinen Beschwerden hast Du zwar zu kämpfen, aber nichts davon ist von Dauer. Dir fehlt vor allem echte Entspannung. Atme bewusst tief durch und gönne Dir zwischendurch ruhig einmal eine kleine Massage, das wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Achte darauf, Dich nicht auf Kosten anderer zu profilieren oder Menschen auszunutzen. Bleibe realistisch und mit beiden Beinen auf dem Boden. Wenn Dir eine Weiterbildung angeboten wird, solltest Du schnell zugreifen. Du musst lockerer und offener werden, sonst setzt Du Dich selbst immer stärker unter Druck. Erfolg ist wichtig, aber übertreibe es nicht, sonst schießt Du am Ende über das Ziel hinaus.