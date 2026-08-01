Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

In der nächsten Horoskop -Woche ist es Zeit, Deine beruflichen Ziele in Angriff zu nehmen! Traue Dich, die nötige Richtungsentscheidung zu treffen und Dein Leben selbst zu gestalten. Zuspruch kommt von den Sternen in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 3.8. bis 9.8.2026.

Willst Du noch mehr zu Deinem Schicksal wissen, dann sieh nach unter:

Liebe und Partnerschaft

Das Thema Liebe und Erotik ist jetzt sehr wichtig und sollte gelebt werden. Denke jetzt gut über alles nach. Du solltest Entscheidungen nicht länger hinauszögern. Frisch ans Werk, es kann nichts passieren. Es ist an der Zeit, ungeordnete Verhältnisse zu klären. Du hast jetzt den besonderen Mut, Fehlentwicklungen kurzerhand abzubrechen. Du hast kein Vertrauen zu Deinem Schatz, sonst würdest Du ihn nicht immer kontrollieren.

Gesundheit und Fitness

Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand. Wichtig ist jetzt, dass Du Deine Nerven schonst. Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft. Positive Gedanken kräftigen auch Deinen Körper.

Beruf und Finanzen

Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr. Hindernisse am Arbeitsplatz sollten Dich zum Umdenken anregen. Jetzt gehörst auch Du endlich einmal zu den Gewinnern. Dir steht eine tolle Zeit bevor und nichts kann Dich mehr aus Deiner Bahn werfen. Du fühlst Dich ungerecht behandelt; bitte um ein klärendes Gespräch.