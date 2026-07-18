Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

So wird die nächste Horoskop -Woche für Schütze: Wenn Du diese Woche auf Flirtkurs gehst, wird es sich für Dich lohnen und eine besondere Zeit steht bevor! Erfahre jetzt in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 20.7. bis 26.7.2026 mehr zum Thema Liebe, Gesundheit und Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Du meinst, nur Deine Seele leidet, frage einmal Deinen Partner oder Deine Partnerin! Energische Naturen reagieren unleidlich, dickköpfig und ungerecht. Je nach Deinen Grundzügen solltest Du Dich jetzt mehr zurückhalten. Wenn Du in Deiner Beziehung unzufrieden bist, könnte das auch an Dir liegen. Zurzeit wirst Du von einem Kampfplaneten regiert und scheust daher auch keine Auseinandersetzung. Ruhe bewahren!

Gesundheit und Fitness

Du brauchst Zärtlichkeit und guten Sex, dann blühst Du richtig auf. Du fühlst Dich zwar gesundheitlich angeschlagen, gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende ist allerdings nichts einzuwenden. Anzeichen von körperlicher Schwäche solltest Du jetzt ernst nehmen. Überlege, ob Du nicht einige Tage ausspannen kannst. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst.

Beruf und Finanzen

Die Arbeit läuft gut, Du kommst voran. Hüte Dich aber vor Kollegentratsch, es kommt nichts Sinnvolles dabei heraus. Reagiere auf Kritik und Besserwisserei nicht gleich so explosiv! Du bist beruflich engagiert und wächst über Dich selbst hinaus. Neue Ideen sind gefragt, doch solltest Du entgegen Deinem Naturell strategisch vorgehen und planen. Deine Zurückhaltung bringt Dich nicht weiter.