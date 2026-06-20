Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

Das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 22.6. bis 28.6.2026 hilft dem Schicksal auf die Sprünge: Das Universum hat Dir in dieser Woche so einiges mitzuteilen! Hole Dir Tipps und Inspiration für die nächste Horoskop -Woche und finde heraus, ob die Sterne es eher gut oder schlecht mit Deinem Sternzeichen meinen.

Liebe und Partnerschaft

Voller Abenteuerlust stehst Du in den Startlöchern. Wenn Dein Schatz jetzt nicht erkennt, was in Dir steckt, dann tut es sehr bald ein anderer. Zurzeit kannst Du Dich selbst nicht ausstehen, bist streitsüchtig und widerborstig. Eine Aussprache mit dem Partner oder der Partnerin solltest Du besser zurückstellen. Jemand schwärmt und träumt von Dir. Eine alte Liebe geht Dir nicht aus dem Kopf.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Reduziere Dein Aufgabengebiet, baue Stress ab. Du hast ein Energiehoch und darfst Dir alles zumuten. Du bist viel zu schnell eingeschnappt, das belastet Dich nur.

Beruf und Finanzen

Konzentrationsfähigkeit ist gefragt, gehe besonders aufmerksam vor. Im Job musst Du für das, was Du tust, alleine gerade stehen. Beruflich kann es zu einigen unerwarteten Angeboten und Erfolgen kommen. Handle wohlüberlegt und überstürze nichts. Berufs- und Wohnungswechsel sind möglich und versprechen Wohlstand und Fortkommen. Dadurch können Bindungen zerbrechen.