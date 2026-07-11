Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

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Wochenhoroskop Schütze vom 13.7. bis 19.7.2026 | Horoskop der KW 29: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Meint es das Schicksal in der nächsten Horoskop-Woche gut mit Dir? Die Astrologie bereitet Dich bestens auf die Zukunft vor und verrät Dir, was Dich in Sachen Partnerschaft, Beruf und Gesundheit erwartet. Lies jetzt das Wochenhoroskop für Schütze vom 13.7. bis 19.7.2026 und Du wirst staunen, was das Universum für Dich bereithält.

Dein Wochenhoroskop für Schütze vom 13.7. bis 19.7.2026.
Dein Wochenhoroskop für Schütze vom 13.7. bis 19.7.2026.  © 123RF/tuhenciya

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Schütze: 23.11. bis 21.12.

Liebe und Partnerschaft

Gegen Dein Auftreten und Deine Anziehungskraft wird kaum jemand immun sein. Zärtliche Momente, anregende Gespräche – was willst Du noch mehr? Der Partner bzw. die Partnerin zieht sich beleidigt zurück, wenn Du ihm oder ihr nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst. Eine kurze Zeit noch, dann bist Du auf Wolke sieben angekommen.

Gesundheit und Fitness

Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Du fühlst Dich ein bisschen ausgebremst und wirkst nicht so fit wie sonst. Das macht nichts, man darf sich auch einmal gehen lassen. Der Druck lässt nach, es geht endlich wieder bergauf. Deine gesundheitliche Verfassung ist gut und verlangt nach viel körperlicher Betätigung, um Deine Vitalität auch weiterhin zu stabilisieren.

Beruf und Finanzen

Mache Deinem Schatz jetzt keine Schwierigkeiten, wenn dieser sich ab und zu etwas allein vornimmt. Du hast doch genug Freunde. Sachbezogene Geschäftsverhandlungen sind begünstigt. Du bist zwar etwas unkonzentriert, aber Dein Improvisationstalent wird alles richten. Du leidest unter den vielen neuen Eindrücken, die auf Dich zugekommen sind. Du solltest der Sache gegenüber mehr Vertrauen entwickeln.

Titelfoto: 123RF/tuhenciya

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