Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 1.12. bis 7.12.2025
Nicht jedes Ereignis in Liebe, Beruf und Freizeit ist vom Schicksal für die nächste Horoskop-Woche fest vorherbestimmt. Laut dem Wochenhoroskop für Schütze vom 1.12. bis 7.12.2025 kannst Du mit einer klaren Richtungsentscheidung und offenen Gesprächen selbst über Deine Zukunft bestimmen.
Wochenhoroskop Schütze: 23.11. bis 21.12.
Liebe und Partnerschaft
Immer fair und korrekt gewinnst Du überall Vertrauen. Deine Mischung aus Charme und Stärke ist für andere Menschen unwiderstehlich. Gerade das Spontane hat sehr viel Charme, wenn man es genießen kann. Liebe ist ein tägliches Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Du wirst von einer ganz bestimmten Person sehr bewundert.
Gesundheit und Fitness
Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Dein Körper ist belastbar, aber Du solltest trotzdem nicht über die Stränge schlagen. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Bei einem guten Tröpfchen und klugen Gesprächen entspannst Du richtig. Ausreichend Schlaf ist wichtig.
Beruf und Finanzen
Kontinuierliches Arbeiten fällt Dir nicht immer besonders leicht. Was immer Du vorhast, es sollte durchführbar sein. Deine Vitalität fordert ihren Preis. Vielleicht tut es Dir gut, wenn man Dir einmal deutlich sagt: Du musst nicht alles allein machen. Freue Dich, das Lob, das Du erhalten hast, steht Dir zu.
