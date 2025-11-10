Wochenhoroskop Schütze: So wird die aktuelle Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

In welchem Lebensbereich steht in der aktuellen Horoskop -Woche für Schütze-Frau und Schütze-Mann eine wichtige Richtungsentscheidung an? Laut dem gratis Wochenhoroskop für Schütze vom 10.11. bis 16.11.2025 brauchst Du keine Angst zu haben, denn die Himmelskörper sind Dir wohl gesonnen.

Ob Deine Beziehung eine Zukunft hat oder Singles bald die große Liebe finden, steht in den Sternen und auch in den Horoskopen für Schütze :

Liebe und Partnerschaft



Du läufst zu Höchstform auf und flirtest, was das Zeug hält. Wenn Du wachsam bist, spürst Du, wie sich ein Herz für Dich öffnet. Du wirst nach Strich und Faden verwöhnt und darfst es Dir so richtig gut gehen lassen. Hinterfrage nichts, Du hast es Dir verdient. Flirte, lache und genieße die Liebe und das Leben in vollen Zügen.

Gesundheit und Fitness

Körperlich bist Du zwar angespannt, aber nervlich ist alles in Ordnung. Vermeide Stress, wo Du nur kannst, und nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder für Freunde. Du hast Dich überanstrengt und fühlst Dich jetzt abgespannt und müde. Gönne Dir mehr Ruhe, denn Körper und Seele brauchen stressfreie Zonen. Sorge bewusst für Entlastung.

Beruf und Finanzen

Dein Verstand ist jetzt besonders lebendig, Du bist schlagfertig und wach. In Gesprächsrunden überzeugst Du mit treffenden Argumenten. Dein Pflichtbewusstsein ist bewundernswert, aber Du bist nicht der einzige Mitarbeiter. Lasse Dich nicht unterkriegen, auch wenn Erfolg erst nach schwerem Einsatz kommt. Wenn jeder nur sein eigenes Süppchen kocht, geht viel Energie verloren. Sorge für Teamwork und motiviere Deine Kollegen.