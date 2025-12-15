Wochenhoroskop Schütze: So wird die aktuelle Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Beschert Venus Deinem Sternzeichen in der aktuellen Horoskop -Woche unbeschwerte Stunden? Schnappe Dir das Wochenhoroskop für Schütze vom 15.12. bis 21.12.2025 und erfahre, welche Hürden in Gesundheit und Beruf in den kommenden Tagen auf Dich zukommen.

Liebe und Partnerschaft

Du bist liebebedürftig, Schmeichler haben jetzt leichtes Spiel bei Dir. Du bist glücklich und fühlst Dich von der ganzen Welt geliebt und anerkannt. Dein Schatz tut alles, um Dich zufriedenzustellen. Er hat eine Chance verdient. Wer Dich verführen kann, erlebt Deine ganze Leidenschaft.

Gesundheit und Fitness

Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken. Verdauungsstörungen können ganz schön zu schaffen machen. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume.

Beruf und Finanzen

Wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, solltest Du Dich bemühen, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten. Du sprühst vor Energie und zündenden Ideen und weißt genau, was Du willst. Alles, was Du anfasst, gelingt Dir. Jetzt durchstarten! Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung. Im Kontakt mit anderen Menschen gewinnst Du neue Einsichten und erweiterst Deinen Horizont. Plane eine Studienreise.