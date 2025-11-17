Wochenhoroskop Schütze: So wird die neue Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Schickt Venus dem Sternbild Schütze die große Liebe vorbei? Die neue Horoskop -Woche weiß mehr über die kosmischen Aussichten in der Liebe. Das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 17.11. bis 23.11.2025 zeigt Deinem Tierkreiszeichen, wie aktuelle Herausforderungen in der Gesundheit und im Beruf gemeistert werden können.

Liebe und Partnerschaft

Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Mitgefühl für die Sorgen Deines Lieblingsmenschen. Aber Du findest viel Verständnis beim Schatz für Deine Alleingänge. Du gehst jetzt beim Flirten aufs Ganze. Du hältst Dir lieber ein paar Hintertürchen offen und schwankst lange zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her. Das ist gefährlich!

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung. Nimm Dir mehr Zeit, um für Dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es Dir geht, desto leistungsfähiger bist Du. Achte auf giftfreie Nahrungsmittel.

Beruf und Finanzen

Dein Tatendrang am Arbeitsplatz ist bemerkenswert. Aber hast Du Dir auch genau überlegt, was Du mit Deinen Aktionen bezwecken willst? Habe keine Angst, Dein Arbeitsplatz ist sicher! Ist der Beruf wirklich Deine Berufung? Entspricht das wirklich Deinen Vorstellungen oder spielst Du nur eine Rolle, von der Du nicht überzeugt bist? Du willst gelobt werden, was tust Du dafür?