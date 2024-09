Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 30.9. bis 6.10.2024

Was hält die neue Horoskop -Woche für Dein Tierkreiszeichen bereit? Vertraust Du auf die Vorhersagen des Universums? Das aktuelle Wochenhoroskop für Skorpion vom 30.9. bis 6.10.2024 zeigt Dir, wie Du in den Bereichen Liebe, Gesundheit und Beruf profitieren kannst.

Liebe und Partnerschaft

Nach zärtlichen Momenten erwacht in Dir eine intensive Leidenschaft. Achte jedoch darauf, dass Du durch unbedachte Worte niemanden verärgerst. Deine überschüssige Energie solltest Du gezielt und sinnvoll einsetzen. Indem Du innere Widerstände abbaust und Deine innere Kraft nutzt, kommst Du Deinen Wünschen schneller näher. Lasse Dein Herz und Deine Augen sprechen – oft genügt das, um Deine Gefühle klar zu vermitteln.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir einige Tage Urlaub und erhole Dich gründlich. Keine Sorge, gesundheitlich ist alles in bester Ordnung. Auch wenn es mal kleine Rückschläge gibt, der Sonnenschein folgt bald. Es ist wichtig, regelmäßig Pausen einzulegen und innezuhalten, um neue Kräfte zu sammeln.

Beruf und Finanzen

Keine Herausforderung ist zu groß für Dich, denke daran, was Du bereits erreicht hast. Wenn Du an Dich selbst glaubst, wirst Du Deine Ziele erreichen. Deine aktive Art und der Drang nach Führung machen Dich zu einem wertvollen Teammitglied. Lob und Anerkennung für Deine erbrachten Leistungen sind Dir wichtig. Zeige Interesse an echter Zusammenarbeit mit den Menschen, die Dir wichtig sind, denn im Team bist Du am stärksten.