Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 10.3. bis 16.3.2025

Zeige besonders in der nächsten Horoskop -Woche, wer Du bist. Verschließe Dich nicht, das gilt sowohl für Liebesangelegenheiten als auch für Berufliches. Deine Gesundheit profitiert von einem Schub. Erfahre jetzt Details über Dein Sternzeichen im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 10.3. bis 16.3.2025.

Liebe und Partnerschaft

Du wartest immer noch auf den Anruf Deines Expartners oder Deiner Expartnerin? Vergiss es! Auch wenn es noch nicht ganz so den Anschein hat, kannst Du Dich doch langsam zurücklehnen und Dich vor allem auf Deinen Schatz verlassen. Mit Deiner großen Lebenslust begeisterst Du andere Menschen ganz schnell. In dieser Superform kann Dir keiner widerstehen. Viele Bewerber baggern Dich an, einer kann ganz schön frech werden.

Gesundheit und Fitness

Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen. Gute Zeiten brechen an für Dich, speziell auch im gesundheitlichen Bereich. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt diese auch gezielt ein. Lasse Deine Schlafstelle auf Störungen untersuchen. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst.

Beruf und Finanzen

Erfolg kommt nicht von alleine. Man muss auch den entsprechenden Einsatz bringen. Du musst im Job zurzeit mehr kämpfen, nicht aufgeben! Es kann vorübergehend zu Störungen in der Beziehung zu anderen Menschen und Gruppen kommen. Zeige Offenheit und Freundlichkeit. Beruflich wird es bis auf ein paar kleine Unstimmigkeiten ruhig verlaufen. Gehe einfach etwas bedachter vor als sonst.