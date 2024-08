Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 5.8. bis 11.8.2024

Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 5.8. bis 11.8.2024 kann Dich beraten und Dir damit helfen, Deine aktuelle Lebenssituation zu verbessern, aber Dein Leben wirklich verändern kannst nur Du selbst. In der nächsten Horoskop -Woche liegt es an Dir, Deine Energie zu nutzen und Deine Wünsche für Liebe, Fitness und Beruf aktiv umzusetzen.

Liebe und Partnerschaft

Positive Konstellationen steigern Deine erotische Ausstrahlung. Zärtliche Gesten versöhnen Dich mit dem unausweichlichen Alltagsärger. Schwierigkeiten sind dann besonders bedrückend, wenn man sie überbewertet. Lasse Dich nicht völlig von privaten Problemen vereinnahmen. Du hast Lust auf Gespräche, Geselligkeit und heiße Flirts. Erotische Abende sind angesagt. Alles wird ein bisschen ruhiger und liebevolle Begegnungen versüßen zauberhafte Augenblicke.

Gesundheit und Fitness

Tue mehr, um fit zu bleiben. Zu viele Genussgifte schaden Deinem Körper. Eine Fußreflexzonenmassage wäre für Dich jetzt wunderbar. Räume auf und wirf alten Plunder auf den Müll, innerlich und äußerlich.

Beruf und Finanzen

Mit Teamwork geht das Projekt gerade nicht voran, versuche es alleine. Ein Übereifriger weckt in Dir Schuldgefühle bezüglich Deiner Arbeitsmoral. Belade Dich nicht nur mit Verpflichtungen, sondern gehe alles in Ruhe an. Nur so entgehst Du dem Alltagsstress! Demnächst triffst Du auf eine Person, die sehr starke und ausgeglichene Gefühle hat. Nutze diesen Moment für einen kleinen Flirt.