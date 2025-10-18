Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Für die Harmonie im Leben von Skorpion-Frau und Skorpion-Mann ist es in der nächsten Horoskop -Woche weder im Beruf noch in Liebesdingen zuträglich, wenn sie ihr Gift verspritzen. Befolge die Astro-Tipps aus dem Wochenhoroskop für Skorpion vom 20.10. bis 26.10.2025, um die gute Stimmung zu bewahren.

Liebe und Partnerschaft



Lasse Dich nicht von der Angst leiten, etwas zu verpassen, Du kannst ohnehin nicht überall dabei sein. Bei langjährigen Paaren schlagen die Herzen jetzt im gleichen Takt: Ihr versteht Euch ohne Worte und teilt Freud und Leid wie selbstverständlich. Auch wer auf Reisen ist, kann sich wunderbar amüsieren, ohne den Partner oder die Partnerin aus den Augen zu verlieren. Vertraue auf Dein Bauchgefühl, der erste Gedanke ist oft der richtige.

Gesundheit und Fitness

Nervlich bist Du etwas angespannt, aber körperlich ist alles im grünen Bereich. Vermeide übermäßigen Stress und achte auf eine gesunde Ernährung. Etwas Leichtigkeit und gute Laune tun Dir jetzt besonders gut. Iss mehr frisches Obst und Gemüse, das stärkt Dein Wohlbefinden und bringt Dich wieder in Balance.

Beruf und Finanzen

Wenn jeder nur für sich arbeitet, geht viel Energie verloren. Sorge für Teamgeist, gemeinsam erreicht Ihr mehr. Deine Leistung kann sich wirklich sehen lassen, und das wird auch bemerkt. Du überzeugst mit Deinem Verhandlungsgeschick und Deinem Einsatz. Gib jetzt im Job alles, denn Du bist in Bestform. Bei Verhandlungen darfst Du ruhig selbstbewusst auftreten, Du hast es Dir verdient.