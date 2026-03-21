Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Erhalte kosmische Inspiration für die nächste Horoskop -Woche. Neue Wege könnten das Feuer in Deinem Liebesleben entfachen. Vielleicht hilft Dir die Astrologie? Natürlich stehen Dir die Zukunftstipps der Sterne für alle Lebensbereiche zur Verfügung - im Wochenhoroskop für Skorpion vom 23.3. bis 29.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Mache Deinem Schatz klar, dass Du Deine Freiräume brauchst. Wähle dabei einmal andere Worte und man wird Dich verstehen. Deine krankhafte Eifersucht bringt Leid auf beiden Seiten. Du teilst nicht unbedingt die Meinung Deines Partners oder Deiner Partnerin, trotzdem gibt es viele Gemeinsamkeiten. Klammere nicht, lasse Deinen Herzensmenschen in Liebe ziehen, dann kann er zurückkommen.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht bei zu viel Medikamentenkonsum. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig. Du bist einfach zu bequem. Sportliche Höchstleistungen sind nicht zu erwarten. Gehe wenigstens spazieren, auch im Regen. Niemandem wird etwas geschenkt. Du willst einen schönen, gesunden Körper? Dann raus in den Wald und joggen. Dein Ehrgeiz hilft Dir.

Beruf und Finanzen

Du hast feine Sensoren für das Geschehen um Dich herum und kannst somit rechtzeitig Dinge zu Deinen Gunsten beeinflussen. Dein Gefühl signalisiert Dir, Dich verändern zu wollen. Du kennst aber die genaue Richtung noch nicht. Übe Dich in Geduld, das klärt sich bald. Deine Ideen sind umwerfend und lassen sich problemlos in die Tat umsetzen. Aufbruchsstimmung ist angesagt, das Faulenzerleben hat ein Ende.