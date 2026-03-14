Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Die nächste Horoskop -Woche weiß: Gut Ding will Weile haben. Das gilt auch für die Liebe. In welchem Lebensbereich die Sterne viel positive Energie bereithalten und wo Du Deinem Schicksal noch ein bisschen auf die Sprünge helfen solltest, verrät das Wochenhoroskop für Skorpion vom 16.3. bis 22.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du bist verliebt und blühst dadurch richtig auf. Du düst hoch motiviert durch die Zeit, bist dabei sehr redselig und kommunikativ. Mit Deiner süßen Art beeindruckst Du jeden. Deine Signale stehen auf Liebe und werden richtig gedeutet. Der Liebeshimmel lacht – Paare kommen sich noch näher.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele rufen nach einem Wellnesstag. Eine leichte Grippe könnte im Anflug sein – schone Dich. Passe etwas auf, es droht eine kleine Verletzungsgefahr. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird.

Beruf und Finanzen

Jemand versucht zum wiederholten Male, Deine Pläne zu durchkreuzen. Setze Dich mit dem Störenfried auseinander. Du wirkst wie ein Fels in der Brandung und bist geschaffen dafür, den Gipfel des Erfolges mühelos zu erklimmen. Mit außergewöhnlichen, aber realistischen Ideen kommst Du zum Ziel. Genieße und verzeihe – in der Liebe gibt es nichts Schöneres.