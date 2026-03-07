Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Wochenhoroskop Skorpion vom 9.3. bis 15.3.2026 | Horoskop der KW 11: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Für das Sternzeichen Skorpion läuft die nächste Horoskop-Woche in manchen Lebensbereichen eher durchwachsen. Im Wochenhoroskop für Skorpion vom 9.3. bis 15.3.2026 raten die Sternenkundler zu mehr Bewegung für eine bessere Gesundheit. Im Beziehungsleben könnte es auch besser laufen.

Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 9.3. bis 15.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 9.3. bis 15.3.2026.  © 123rf.com/melazerg

Für Dein Sternzeichen gibt es hier noch weitere Horoskop-News:

Wochenhoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.

Liebe und Partnerschaft

Nur wenn Du Deinem Partner oder Deiner Partnerin vertraust, lässt Du Dich erotisch aus der Reserve locken. Du bist sehr empfänglich für Schmeicheleien, da rührt jemand Dein Herz. Heiße Liebe - es fällt Dir schwer, vernünftig zu bleiben. Setze Dein Liebesglück bloß nicht für ein Strohfeuer aufs Spiel.

Gesundheit und Fitness

Gute Zeit, um Pfunde zu verlieren. Stelle Deine Ernährung um, treibe viel Sport und verzichte auf Süßigkeiten. Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten. Iss nicht so fett, das entlastet. Dir fehlt ganz einfach die richtige Entspannung. Atme tief durch!

Beruf und Finanzen

Eine Begegnung kann Dich ins Schwärmen bringen, ohne dass Du dabei die Bodenhaftung verlierst - genieße diesen Zauber. Es kommt etwas auf Dich zu, dem Du nicht gewachsen bist. Egal was Du jetzt beginnst, es gelingt Dir alles ohne große Mühe. Du strahlst Kraft und Überlegenheit aus, überzeugst durch Weitblick und stehst vor einer großen Veränderung. Der Durchbruch gelingt.

