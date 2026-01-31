Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

Wochenhoroskop Skorpion vom 2.2. bis 8.2.2026 | Horoskop der KW 6: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 2.2. bis 8.2.2026 veranschaulicht Dir, dass es nicht allein das Schicksal ist, welches über Dein Leben bestimmt. Du selbst hast die Macht, Dein Leben zu verändern. Skorpion-Frau und Skorpion-Mann sollten ihre Energie in der nächsten Horoskop-Woche für ihre Vorhaben in Liebe, Fitness und Beruf nutzen.

Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 2.2. bis 8.2.2026.
Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 2.2. bis 8.2.2026.  © 123RF/saenal78

Die Horoskope für Skorpion enthalten weitere Tipps, wie Du mit Mut im Herzen in die Zukunft gehen kannst:

Bildquelle: Midjourney/TAG24
Wochenhoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.

Liebe und Partnerschaft

Falls Du derzeit romantische Gefühle verspürst, solltest Du damit nicht hinterm Berg halten. Du hast die komplette Aufmerksamkeit Deines Lieblingsmenschen auf Deiner Seite. Du kannst es selbst nicht fassen, jemand umwirbt Dich nach allen Regeln der Kunst. Es ist gerade jetzt sehr wichtig, Gefühle offen zu zeigen und offene Gespräche zu führen. Springe über Deinen Schatten.

Gesundheit und Fitness

Dein hohes Energieniveau bekommt Dir so richtig gut. Passe auf, erkälte Dich jetzt nicht! Nicht nur Sport schauen, selbst antreten - das würde Dir mal richtig guttun. Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und Deinen inneren Frieden.

Beruf und Finanzen

Du brauchst einen toleranten Liebling, der Dich unterstützt, aber auch versteht. In beruflicher Hinsicht läuft alles prima, auch wenn Du Dich unterfordert fühlst. Du bist einfallsreich und diszipliniert am Arbeitsplatz. Es kann reichlich Probleme mit einem Besserwisser geben.

Titelfoto: 123RF/saenal78

