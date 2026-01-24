Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Die nächste Horoskop -Woche sieht in Sachen Liebe und Partnerschaft rosige Zeiten anbrechen. Laut dem gratis Wochenhoroskop für Skorpion vom 26.1. bis 1.2.2026 hat Dein Sternzeichen die großen Gefühle und die Harmonie für sich gepachtet. Mit ein paar kosmischen Tipps für die Gesundheit wird das Energie-Level bestimmt auch bald wieder steigen.

Ob als Single oder in fester Partnerschaft, jedes Tierkreiszeichen ist gespannt, was die Zukunft an Überraschungen bereithält. Skorpion-Geborene finden hier noch mehr Inspiration:

Liebe und Partnerschaft

Über gleiche Interessen kommst Du Deinem Wunschpartner bzw. Deiner Wunschpartnerin immer näher. Neue Gemeinsamkeiten werden die Partnerschaft bereichern. Singles haben die freie Wahl! Aber bitte nicht zu wählerisch sein. Die Liebe gemeinsam zu genießen, wird Dir viel Freude bereiten. Zwar ist Dein Wunsch nach einem harmonischen Miteinander ausgeprägt, Du kannst aber irgendwie nicht über Deinen Schatten springen!

Gesundheit und Fitness

Gehe liebevoll mit Schwächeren um und steigere Deine Vitalkraft durch Bewegung. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Anzeichen von körperlicher Schwäche solltest Du jetzt ernst nehmen. Überlege, ob Du nicht einige Tage ausspannen kannst.

Beruf und Finanzen

Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Versuche, wichtige Angelegenheiten noch schnell zum Abschluss zu bringen. Du bist diplomatisch, hilfsbereit und überall beliebt. Deine Leistungen werden hoch eingeschätzt, und Du wirkst auf andere sehr überzeugend. Du bleibst derzeit von großen kosmischen Einflüssen verschont und kannst ruhig und gelassen in die Zukunft schauen.