Liebeshoroskop Skorpion 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Wenn Du es als Sternzeichen Skorpion (24. Oktober bis 22. November) kaum erwarten kannst zu erfahren, was 2026 in der Liebe auf Dich zukommt, dann solltest Du Dein kostenloses Liebeshoroskop nicht verpassen. Die Sterne schenken Dir einen spannenden Blick in Deine Zukunft und zeigen, ob Dich 2026 Liebesglück, Harmonie oder ein neues Liebesabenteuer erwartet. Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.

Dein kostenloses Skorpion-Liebeshoroskop 2026: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Midjourney/TAG24

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Skorpion?

Ob es zwischen Euch funkt oder zu Spannungen kommt, liegt oft in den Sternen. Dein kostenloses Partnerhoroskop zeigt Dir, welche Sternzeichen besonders gut zum Skorpion passen. Skorpion-Frauen und Skorpion-Männer dürfen sich 2026 auf intensive Gefühle, leidenschaftliche Begegnungen und aufregende Liebesabenteuer freuen – doch nicht jedes Astropaar verspricht eine harmonische Partnerschaft. Skorpion passt am besten zu: Krebs

Jungfrau

Steinbock Möchtest Du noch tiefer in die Welt Deines Sternzeichens eintauchen? In der Rubrik Horoskope warten auf TAG24 viele weitere spannende Astroseiten auf Dich. Unter Partnerhoroskope findest Du außerdem die Liebeshoroskope aller anderen Tierkreiszeichen.

Wer passt am besten zur Skorpion-Frau?

Welche Sternzeichen besonders gut zur Skorpion-Frau passen und bei welchen Tierkreiszeichen Zurückhaltung gefragt ist, zeigt Dir das Liebeshoroskop. Skorpion und Widder Hier fliegen schnell die Fetzen: Starke Gefühle und Liebe wechseln sich ab mit temperamentvollen Diskussionen. Skorpion und Stier Er steht unter dem Bann ihrer faszinierenden Ausstrahlung. Sogar ihre dunkleren Seiten bringen ihn kaum aus der Ruhe. Skorpion und Zwillinge Sein quirliges Wesen gibt ihrer Tiefe wenig Raum. Er versteht ihre Gefühle nicht und sie bleibt für ihn zu geheimnisvoll. Skorpion und Krebs Hier braucht es keine vielen Worte. Es entsteht ein tiefes Verständnis und gemeinsam gehen sie durch dick und dünn. Skorpion und Löwe Auf Dauer sind die Gegensätze bei diesen starken Charakteren zu groß, als dass daraus Beständigkeit wachsen könnte. Skorpion und Jungfrau Ihre Lust am Analysieren und an Psychologie verbindet sie. Sie schafft es, seine sinnliche Seite ans Licht zu holen. Skorpion und Waage Er bringt Balance in ihre Gefühlswelt und kann ihre dunkleren Stimmungen auffangen. Er schenkt ihr Geborgenheit. Skorpion und Skorpion Zwischen diesen beiden lodern die Emotionen: Leidenschaft wird hier genauso ausgelebt wie Konkurrenz. Es wird intensiv. Skorpion und Schütze Hier treffen Tiefgang und Lebensfreude aufeinander. Sie diskutieren gerne und langweilig wird es dabei nie. Skorpion und Steinbock Beide begegnen sich auf Augenhöhe und respektieren sich sehr. Während er Struktur bringt, weckt sie seine Leidenschaft. Skorpion und Wassermann Sie ist zwar beeindruckt von seinem Wissen und vertraut ihm schnell, für die große Liebe reicht das meist aber nicht. Skorpion und Fische Seine starke Empfindsamkeit reizt sie rasch. Sie sucht mehr emotionale Stabilität als er ihr geben kann.

Im kostenlosen Liebeshoroskop erfahren Skorpion-Frau und Skorpion-Mann, worauf sie bei der Partnerwahl achten sollten. © unsplash/Manouchehr Hejazi

Wer passt am besten zum Skorpion-Mann?

Ob den Skorpion-Mann 2026 prickelnde Erotik und intensive Momente erwarten oder er noch etwas Geduld aufbringen muss, zeigen Dir die Sterne. Skorpion und Widder Beiderseits brodelt die Eifersucht, das Besitzdenken ist groß und ihre Gefühle und Erwartungen sind schwer im Zaum zu halten. Skorpion und Stier Seine Eifersucht trifft auf ihren Flirtgeist. Beide haben ein aufbrausendes Temperament und Streit ist da vorprogrammiert. Skorpion und Zwillinge Sie nimmt das Leben locker und leicht. Für ihn bleibt es ein kurzes Abenteuer, denn Tiefe und Verbindlichkeit fehlen ihm. Skorpion und Krebs Ein Traumpaar mit starker Anziehungskraft. Die beiden ergänzen sich und schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre. Skorpion und Löwe Die Beziehung gleicht einer Arena aus Feuer und Stolz. Doch Eifersucht und Machtkampf machen die Balance schwierig. Skorpion und Jungfrau Hier kann jeder vom anderen profitieren: Ihre kühle Vernunft dämpft sein Temperament, er lockt sie aus der Reserve. Skorpion und Waage Er versucht, Ordnung und Kontrolle in ihr Leben zu bringen. Doch sie liebt ihre Freiheit zu sehr, um sich einengen zu lassen. Skorpion und Skorpion Die Anziehung ist intensiv und leidenschaftlich und genauso wie die Streitereien. Gefühle kochen hoch, Eifersucht ist ein Thema. Skorpion und Schütze Leidenschaft wird hier großgeschrieben. Ihre optimistische Lebenseinstellung kann ihm Halt und Leichtigkeit geben. Skorpion und Steinbock Ein starkes Team: Sie stützen sich in allen Lebenslagen. Er spürt Geborgenheit, sie schätzt seine Tiefe und Stärke. Skorpion und Wassermann Sie versucht, seiner Kontrolle zu entkommen – und das nervt ihn schnell. Beide wissen, dass daraus kein Glück wächst. Skorpion und Fische Er ist der Fels in der Brandung, sie die sanfte See. Er umsorgt sie, sie fühlt sich in seiner Nähe sicher und eine Verbindung mit Bestand.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Skorpion?

Auch wenn Skorpion-Frauen und Skorpion-Männer mit vielen Sternzeichen harmonieren, gibt es einige, mit denen eine Liebesbeziehung zu einer größeren Herausforderung werden kann. So könnte zwischen Skorpion und Löwe ein Machtkampf unter dem Zeichen der Eifersucht entbrennen, der allmählich die Beziehung in die Knie zwingt. Aber auch bei Skorpion und Waage kann es zu Reibungen kommen, weil das ausgeglichene Wesen der Waage nicht zu dem Trieb nach Freiheit des Skorpions passt.