Wochenhoroskop Skorpion: So wird die neue Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Erwartet Dich in der neuen Horoskop -Woche ein loderndes Feuer in Liebesdingen? Wie stehen die Flirtchancen in den kommenden Tagen? Und was kommt im Berufsleben auf Dich zu? Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 19.1. bis 25.1.2026 weiß, wie die Sterne stehen und welcher Weg besonders im Beruf zum Erfolg führen wird.

Liebe und Partnerschaft

Gehe auf Deinen Partner oder Deine Partnerin ein, Du findest einen Weg, um ihn oder sie glücklich zu machen. Es dauert nicht mehr lange, dann wirbeln Schmetterlinge durch Deinen Bauch. Du mobilisierst mal wieder enorme Kraftreserven. Hoffentlich lohnt es sich diesmal, dass Du Dich so verausgabst. Du handelst zu impulsiv! Eine gescheiterte Beziehung hinterlässt oft schmerzhafte Erinnerungen. Doch verschließe Dich deshalb nicht einer neuen Liebe.

Gesundheit und Fitness

Sorge dafür, dass Du nicht unter Zeitdruck stehst. Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein! Du bist gesundheitlich anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine. Du bist blendend in Form.

Beruf und Finanzen

Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, einfach aus dem Bauch heraus, erfolgreiche Impulse geben. Vertraue auf Deinen Instinkt und handle. Wenn Du jetzt genug Mut hast, kannst Du einen neuen Gipfel erstürmen, musst Dich allerdings sehr dabei anstrengen. Es ist eine richtig gute Zeit, dauerhafte Entschlüsse zu fassen und Pläne zu schmieden. Projekte gehst Du mit viel Optimismus und Kreativität an. Erfolg kommt nicht von alleine. Man muss auch den entsprechenden Einsatz bringen.