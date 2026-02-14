Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Sei es in der Liebe, der Fitness oder dem Beruf: Mit frischer Energie wird die nächste Horoskop -Woche ein voller Erfolg. Das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion v om 16.2. bis 22.2.2026 verrät Dir beim Blick in die Sterne, in welchem Lebensbereich es sich gerade besonders lohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Nutze das Horoskop für Dein Sternzeichen als Chance für mehr Harmonie und eine vielversprechende Schicksalswendung.

Liebe und Partnerschaft



Lerne bei Deinem Schatz endlich, nicht mehr Ja zu sagen, wenn Du Nein meinst. Du solltest Deinen eigenen Standpunkt noch mal überdenken, sonst wird das nichts. Sehr unterhaltsam bist Du ja gerade nicht, das verärgert Deinen Partner oder Deine Partnerin. Hemmungen und Bedenken werden überspielt, und Abenteuer und Ausschweifungen werden gesucht. Das kann auf Dauer nicht gut gehen!

Gesundheit und Fitness

Dosiere Deinen nächtlichen Schlaf nicht zu knapp. Du könntest wieder einmal Bäume ausreißen. Nutze Deine überschüssigen Kräfte möglichst sinnvoll, zum Wohle Deiner Gesundheit. Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Wenn Du Dich mal etwas schwach fühlst, nimm morgens Wechselbäder, das bringt Dich in Schwung. Mit etwas mehr Geduld schonst Du Deine Kräfte.

Beruf und Finanzen

Es gibt jetzt beruflich viel zu tun für Dich und alles wird etwas schwieriger. Plane daher rechtzeitig und achte auf Struktur. Stelle wichtige Entscheidungen für längere Zeit zurück. Nimm Dir Zeit, um Harmonie, Schönheit und Liebe mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin auszukosten. Liebesbeziehungen werden begünstigt. Bei allem Respekt vor Deiner Tatkraft: Sie muss gelenkt sein. Wenn Du den Überblick verlierst, drohen Verluste.