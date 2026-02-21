Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 23.2. bis 1.3.2026 bringt neue kosmische Botschaften über Liebe, Geld und Gesundheit. Worauf Du in der nächsten Horoskop -Woche achten solltest, welche Konflikte bevorstehen könnten und wie Du Deine Zukunft glücklich gestalten kannst, erfährst Du jetzt.

Liebe und Partnerschaft

Deine Gefühle geraten gerade in Wallung. Stehe zu Deinen Empfindungen und drücke sie aus. Zärtlichkeit ist jetzt sehr wichtig für Dich. Du bist zu oberflächlich und richtest Dich zu wenig nach Deinem Schatz. Nutze die tollen Begegnungen und flirte auf Teufel komm' raus. Deine flatterhafte, manchmal etwas ungebundene Art hat Dich nicht sehr weit gebracht. Bereue nichts - Du bist so, wie Du bist!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution überdurchschnittlich gut. Auf Signale Deines Körpers solltest Du schnell reagieren. Frische Deine Kräfte durch Entspannungsphasen regelmäßig auf. Niemandem ist gedient, wenn Du nur arbeitest und Dich dabei verausgabst.

Beruf und Finanzen

Mit großer Ernsthaftigkeit willst Du alle beruflichen Angelegenheiten in Angriff nehmen. Du musst jetzt aber nichts überstürzen. Bastle ruhig weiter ehrgeizig an Deinem Erfolg! Du stößt immer wieder auf Gegenwehr, Widerstand oder Kritik, egal was Du vorhast und vorschlägst. Man erkennt noch nicht Deine Fähigkeiten. Du bist gut drauf und überzeugst mit einer Spitzenleistung.