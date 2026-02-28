Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Was ist los in der nächsten Horoskop -Woche ? Die Sterne lassen Dich nicht im Stich. Astrologen verraten Dir im Wochenhoroskop für Skorpion vom 2.3. bis 8.3.2026, wie Du Dein Schicksal ändern kannst und glücklich wirst.

Liebe und Partnerschaft

Ob liiert oder Single – es muss etwas laufen, es muss sich etwas abspielen. Sei spontan, tue einfach einmal verrückte Dinge! Singles haben eine aufregende Begegnung, aus der sich mehr entwickeln kann. Deine magische Ausstrahlung bezaubert und lässt so manche Herzen höher schlagen. Was brennt in Deinem Liebesleben auf dem Herzen? Deine Leidenschaft kann erst wieder lodern, wenn Du Raum schaffst und Schleusen öffnest.

Gesundheit und Fitness

Wenn es nicht geht, solltest Du mehr Pausen einplanen. Du musst Dich einmal etwas mehr entlasten und für Ruhe und Ausgleich sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist. Versuche heute auf jeden Fall, einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Das regt den Geist an und bringt neue Energie. Du fühlst Dich ausgelaugt und hundemüde. Bestleistungen sind derzeit kaum möglich. Reduziere Dein Pensum und ruhe Dich aus.

Beruf und Finanzen

Eine positive Konstellation verheißt Erfolg. Durch Protektionen von Vorgesetzten oder Behörden wirst Du in Deiner positiven Entwicklung weiterkommen. Deine Person ist gefragt. Egal, welcher Prüfung Du Dich jetzt unterziehst – Du hältst allen Anforderungen stand. Du stehst kurz vor dem Durchbruch, werde nicht ungeduldig.