Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Wochenhoroskop Skorpion vom 9.2. bis 15.2.2026 | Horoskop der KW 7: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die Astrologen weisen Skorpion-Frau und Skorpion-Mann darauf hin, worüber sie sich in der nächsten Horoskop-Woche gründlich Gedanken machen sollten. Vor wahrem Wissen kommt die Erkenntnis. Befolge diesen Grundsatz der Astrologie und nutze das gratis Wochenhoroskop für Schütze vom 9.2. bis 15.2.2026, um Deine Lebenssituation zu reflektieren.

Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 9.2. bis 15.2.2026.
Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 9.2. bis 15.2.2026.

Jedes Sternzeichen hat seine eigene Bestimmung. Finde die kosmische Aufgabe von Skorpion unter:

Wochenhoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.

Liebe und Partnerschaft

Eine Geste oder Worte gehen Dir nicht mehr aus dem Kopf und Dein Herz klopft heftig. Genieße den Zauber dieser Gefühle. Du hast noch nicht erkannt, dass Dein Partner oder Deine Partnerin sich nicht nach Deinen Launen richtet. Einige unangenehme Überraschungen erwarten Dich und Dein Selbstwertgefühl wird auf eine harte Probe gestellt. Bleibe ruhig und gelassen. Du wirst total verkannt. Deine geheimnisvolle, tiefgründige Ausstrahlung macht andere nervös und unsicher. Erhalte Dir diesen Schutzmantel.

Gesundheit und Fitness

Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig. Fühlst Du Dich noch immer schlapp? Luft und Licht sind Deine besten Wachmacher. Gehe raus in die Natur und mache Atemübungen. Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen. Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung!

Beruf und Finanzen

Mit wenig Aufwand kommst Du weiter als viele andere. Verliere nicht die Zuversicht in Deine eigene Person und in Deine Vorhaben. Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung. Nur nicht locker lassen, Du stehst kurz vor dem Durchbruch. Eine Niederlage wird Dich nicht aus der Bahn werfen. Erfolg und Misserfolg sind relativ. Aus beiden kann man lernen und es erneut versuchen.

