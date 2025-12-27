Wochenhoroskop Steinbock: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Die Sternenkonstellation in der neuen Horoskop -Woche ist vielversprechend für Steinbock-Frau und Steinbock-Mann, um ihre Vorstellungen in Liebe, Fitness und Beruf wahr werden zu lassen. Welchen Nutzen die Mondenergien und Planetenbewegungen für Dich haben, erklärt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 29.12.2025 bis 4.1.2026.

Liebe und Partnerschaft

Überstürze jetzt nichts im Eifer des Gefechts, das wäre nur von Nachteil. Lade Deinen Schatz ein, er hat eine Anerkennung verdient. Rede nicht um den heißen Brei, Deinem Partner oder Deiner Partnerin ist Klartext viel lieber. Es könnte Dich reizen, Dich auf Auseinandersetzungen einzulassen. Das ist auf lange Sicht jedoch ganz sicher nicht gut.

Gesundheit und Fitness

Chronische Beschwerden können Dir derzeit gesundheitlich zu schaffen machen und die Stimmung drücken. Das geht zum Glück rasch vorbei. Schlemmen ist zurzeit nicht angesagt, leider. Du solltest den Gürtel lieber etwas enger schnallen und öfter auf die Waage steigen. Gesundheitlich bist Du absolut fit. Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen die innere Überzeugung handelst.

Beruf und Finanzen

Du hast viel zu tun und es wird nicht leicht für Dich. Gerade deshalb solltest Du für einen guten Ruf sorgen und Bereitschaft signalisieren. Setze jetzt mit Deinem fachlichen Wissen alles auf eine Karte. Wenn Du jetzt den Trend der Zeit erspürst, kannst Du aufs richtige Pferd setzen. Eine Herausforderung im Job lässt Deine Talente glänzen.