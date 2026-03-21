Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Einen Blick in die Zukunft werfen? Erfahren, was Dir helfen könnte, um schwierige Hürden im Leben zu meistern? Das kannst Du nun im Wochenhoroskop für Steinbock vom 23.3. bis 29.3.2026. Die nächste Horoskop -Woche hat einige spannende Nachrichten über Dein mögliches Schicksal im Gepäck.

Liebe und Partnerschaft

Noch ist Deine Beziehung in Ordnung. Aber schon bald kann ein Wort das andere geben. Nimm mehr Rücksicht, die Phase geht vorüber. Wenn bei Deinem Schatz die Nerven blank liegen, solltest Du den Überblick behalten. Kleine Wölkchen am Liebeshimmel. Warum behältst Du auch Deine Gefühle für Dich? Etwas Mut bringt Bewegung in Deine Gefühlswelt. Glückshormone sprudeln, vor allen Dingen bei Singles.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du gesundheitlich Deinen Körper weiterhin vernachlässigst, sind die Folgen unangenehm. Was für eine Power – Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer. Achte auf giftfreie Nahrungsmittel. Rückenschmerzen wegzustretchen ist gut für Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Blitzgescheit, wendig und schnell strebst Du neue Ziele an. Beruflich ist der Weg voller Verantwortung, doch die scheust Du ja nun wirklich nicht. In dieser Rolle blühst Du teilweise richtig auf. Halte Deine Ideen zurück, Kleinkrämer zerreden sonst alles. Nervlich bist Du sehr hochgetourt. Ehrgeizige Menschen um Dich herum haben keine Chance, sich an Dir vorbeizudrängeln. Du weißt, worauf es ankommt.