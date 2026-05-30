Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 1.6. bis 7.6.2026

In welchen Lebensbereichen den Steinbock große Veränderungen und Abenteuer erwarten, verrät die nächste Horoskop -Woche. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 1.6. bis 7.6.2026 erfahren Astrologie-Begeisterte, wie die Sterne für ihr eigenes Glück stehen.

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich beflügelt und von Zuversicht und positiver Stimmung getragen. Schiebe jetzt einfach einmal alle Probleme von Dir. Es gilt jetzt, einem nahestehenden Menschen Deine Zuneigung zu bestätigen. Wähle Deine Worte sorgfältig aus und lege Deine Hemmungen ab. Es könnte Dich reizen, Dich auf Auseinandersetzungen einzulassen. Das ist auf lange Sicht jedoch ganz sicher nicht gut. Gib es auf, die Härte vorzutäuschen, die Du nicht hast. Es gibt immer mehrere Wege, um ans Ziel zu gelangen. Zu Dir passt die sanfte Art.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen. Kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume. Gönne Deinem Magen einige Zeit Schonkost. Verwirkliche jetzt Dein Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution überdurchschnittlich gut.

Beruf und Finanzen

Der Wind, der jetzt Deine Segel strafft, ermöglicht es Dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf! Achte vormittags auf vitaminreiche Kost. Der Tag wird hart und Du wirst in der zweiten Tageshälfte kaum Zeit haben, Dir etwas zu gönnen. Durch Konzentration und Ausdauer kannst Du jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und unerledigte Dinge ein für allemal aus der Welt schaffen. Ein Zuviel in der Selbstfindung lässt oft Deine wirklichen Pflichten und Aufgaben vergessen. Bleibe auf dem Weg der Tatsachen.