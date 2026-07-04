Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Das Wochenhoroskop für Steinbock vom 6.7. bis 12.7.2026 enthält wertvolle Tipps für Dein Leben. Informiere Dich, welche Höhen und Tiefen in Liebe, Gesundheit und Beruf in der nächsten Horoskop -Woche auf Dich zukommen. Mit dem Wissen aus der Astrologie wirst Du so manche Krise im Leben überstehen.

Liebe und Partnerschaft

Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung und nicht nach Verantwortung. Die Hormone steigen. Ein langer, tiefer Blick, ein verlockendes Lächeln und schon gehst Du mit Erfolg aufs Ganze. Es erwartet Dich eine gute Zeit für Liebe, Harmonie, Zärtlichkeit, Flirts und Partys. Amüsiere Dich spontan und planlos mit lieben Menschen. An Deiner Leine zappelt ein Goldfisch mit zwei Beinen!

Gesundheit und Fitness

Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, oder mache langsam im Fitnessstudio. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein. Noch fühlst Du Dich gut, gehe mit Ruhe an die sportlichen Aktivitäten heran. Körperliche Bewegung kann auch Deine Gedanken wieder ins Fließen bringen. Deshalb solltest Du Dich um ein geregeltes Fitnessprogramm bemühen. Sport an der frischen Luft bekommt manchen besser als im Fitnesscenter.

Beruf und Finanzen

Pflichten erfüllen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Lasse Dich geistig umstimmen und suche Neuorientierung. So kannst Du wieder einmal Deine Ideen sehr gut hinüberbringen und überzeugst selbst den größten Skeptiker. Das schafft auch Neider! Achte jedoch manchmal darauf, wie Du Deine Talente verkaufst.