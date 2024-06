Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 17.6. bis 23.6.2024

Nächste Horoskop -Woche begünstigt die kosmische Energie bei Steinbock jeden Lebensbereich. In Liebe, Gesundheit und Beruf gibt es jedoch auch kleine Herausforderungen, die Du mithilfe der Astrologie ganz leicht meistern kannst. Mehr dazu erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 17.6. bis 23.6.2024.

Liebe und Partnerschaft

Die Woche ist wie geschaffen für das Schöne und Angenehme. Du fühlst Dich seelisch sowie körperlich entspannt und wirkst beruhigend auf Dein Umfeld. Selbst wenn die Gefühle nicht so im Vordergrund stehen, zeigst Du Dich doch von Deiner besten Seite. Dein Umfeld wird erstaunt sein. Du weißt, was Du willst und wie Du es erreichst. Auch in liebevollen Beziehungen zeigst Du Temperament und Leidenschaft. Öffne Dein Herz. Es bieten sich große Chancen für Singles, die es nicht mehr sein wollen.

Gesundheit und Fitness

Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen. Aber überprüfe regelmäßig Dein Befinden, um einem schlechten Gesundheitszustand vorzubeugen. Gesundheit will immerhin gepflegt werden, wenn sie Dir erhalten bleiben soll. Eine Fußreflexzonenmassage wäre für Dich jetzt wunderbar.

Beruf und Finanzen

Du wirkst derzeit anziehend auf andere und berufliche Vorteile bieten sich an. Sei nicht zu bequem und packe die Gelegenheit beim Schopf! Du bekommst unverhofft Hilfe. Das erleichtert Deinen Terminstress. Unerwartet entsteht zwischen Dir und den Kollegen ein neuer Zusammenhalt. Die Erfolge stellen sich dann ein, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.