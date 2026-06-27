Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Steinbock vom 29.6. bis 5.7.2026 | Horoskop der KW 27: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Schaue einmal in Dich hinein, vielleicht haben die Sterne recht mit dem, was sie in der nächsten Horoskop-Woche über Dein Sternzeichen zu sagen haben. Alle kosmischen Botschaften zu Liebe, Gesundheit und Beruf erhältst Du im Wochenhoroskop für Steinbock vom 29.6. bis 5.7.2026.

Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 29.6. bis 5.7.2026.
Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 29.6. bis 5.7.2026.  © 123rf.com/sergemaksimov

Mehr himmlische Weisheiten für Dein Sternzeichen:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Juni 2026 Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Juni 2026
Liebeshoroskop Steinbock 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Steinbock 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Steinbock: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Steinbock: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.

Liebe und Partnerschaft

Verabrede Dich spontan, das verspricht jede Menge Spaß und gute Stimmung. Du kannst Dich ohne Vorbehalte auf Deinen Partner oder Deine Partnerin verlassen. Wenn jetzt auch noch erotische Höhenflüge dazukommen, ist Dein Liebesglück perfekt. Sucht Euch gemeinsam eine Freizeitbeschäftigung, die Ihr unkompliziert und spontan genießen könnt. Paare schmieden jetzt Zukunftspläne und halten fest zusammen.

Gesundheit und Fitness

Zu viel Stress hinterlässt schnell Spuren. Wenn es Dir schwerfällt, allein aktiv zu bleiben, suche Dir Gesellschaft, gemeinsam macht es mehr Spaß. Entspannung sollte jetzt oberste Priorität haben, sonst überforderst Du Dich. Halte Dich etwas zurück und tanke bewusst neue Kraft. Niemand erwartet von Dir, rund um die Uhr Höchstleistungen zu bringen.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht auf Machtspiele ein. Dein Organisationstalent kommt jetzt besonders gut zur Geltung und Du entwickelst ein feines Gespür für wichtige Zusammenhänge. Für Deine fortschrittlichen Ideen kannst Du Dich ohne Bedenken einsetzen. Wenn Du dieses Arbeitstempo beibehältst, hängst Du die Konkurrenz locker ab.

Titelfoto: 123rf.com/sergemaksimov

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Steinbock: