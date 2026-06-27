Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Schaue einmal in Dich hinein, vielleicht haben die Sterne recht mit dem, was sie in der nächsten Horoskop -Woche über Dein Sternzeichen zu sagen haben. Alle kosmischen Botschaften zu Liebe, Gesundheit und Beruf erhältst Du im Wochenhoroskop für Steinbock vom 29.6. bis 5.7.2026.

Liebe und Partnerschaft

Verabrede Dich spontan, das verspricht jede Menge Spaß und gute Stimmung. Du kannst Dich ohne Vorbehalte auf Deinen Partner oder Deine Partnerin verlassen. Wenn jetzt auch noch erotische Höhenflüge dazukommen, ist Dein Liebesglück perfekt. Sucht Euch gemeinsam eine Freizeitbeschäftigung, die Ihr unkompliziert und spontan genießen könnt. Paare schmieden jetzt Zukunftspläne und halten fest zusammen.

Gesundheit und Fitness

Zu viel Stress hinterlässt schnell Spuren. Wenn es Dir schwerfällt, allein aktiv zu bleiben, suche Dir Gesellschaft, gemeinsam macht es mehr Spaß. Entspannung sollte jetzt oberste Priorität haben, sonst überforderst Du Dich. Halte Dich etwas zurück und tanke bewusst neue Kraft. Niemand erwartet von Dir, rund um die Uhr Höchstleistungen zu bringen.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht auf Machtspiele ein. Dein Organisationstalent kommt jetzt besonders gut zur Geltung und Du entwickelst ein feines Gespür für wichtige Zusammenhänge. Für Deine fortschrittlichen Ideen kannst Du Dich ohne Bedenken einsetzen. Wenn Du dieses Arbeitstempo beibehältst, hängst Du die Konkurrenz locker ab.